Quotidiano.net - L'Europa punta a diventare leader mondiale nell'Intelligenza Artificiale

Leggi su Quotidiano.net

Rendere l'unnel campo dell': questo l'obiettivo del Piano d'azione per il continente dell'IA presentato dalla Commissione Ue. Il pianoa potenziare le capacità di innovazione nel campo dell'IA attraverso azioni incentrate su cinque pilastri fondamentali: la creazione di un'infrastruttura di dati e di calcolo per l'IA su larga scala, l'aumento dell'accesso a dati di grandi dimensioni e di alta qualità, lo sviluppo di algoritmi e la promozione dell'adozione dell'IA in settori strategici dell'Ue, il rafforzamento delle competenze in materia di IA, la semplificazione della normativa.