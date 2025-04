L’Europa accelera sull’Intelligenza artificiale con l’AI Continent Action Plan

l'AI Continent Action Plan, l'Unione Europea punta a rafforzare la propria leadership globale nell'intelligenza artificiale, trasformando le sue eccellenze industriali e scientifiche in un motore competitivo per l'economia digitale. l'AI Continent Action Plan si basa su cinque pilastri chiave:infrastrutture computazionali avanzateaccesso ai dati di qualitàadozione settoriale dell'IApotenziamento del capitale umanosemplificazione normativa. Un'iniziativa che ridefinisce l'autonomia tecnologica dell'Ue in un'epoca segnata dalla corsa all'innovazione e dalle sfide geopolitiche globali.Diventare un leader globale nell'intelligenza artificiale (IA) è l'obiettivo del AI Continent Action Plan, lanciato oggi.Come annunciato dalla Presidente Ursula von der Leyen durante l'AI Action Summit di febbraio 2025 a Parigi, questa iniziativa ambiziosa mira a trasformare le solide industrie tradizionali europee e il suo straordinario bacino di talenti in potenti motori di innovazione e accelerazione dell'IA.

