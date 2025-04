Ildifforme.it - L’esplorazione americana di Meloni fra molti rischi e qualche opportunità

Attesa a Washington giovedì 17 aprile, cioè 48 ore dopo l'entrata in vigore dei contro-dazi europei. Sarà un colloquio complicato, e Trump non lo ha certo agevolato con le sue battute triviali. Se tutto si risolverà in un dialogo interlocutorio, magari con la promessa di rivedersi, equivarrebbe a un pareggio senza biasimo e senza lode. Se invece il tycoon digrignerà i denti, persarebbe un insuccesso pesante. In ogni caso, si può escludere che la presidente del Consiglio si presti a trattative bilaterali. In tal caso otterrebbe molto poco da Trump, e perderebbessimo in Europa