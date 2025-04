Leonardo La Russa sull’accusa di revenge porn | Chiesi il consenso alla ragazza per il video

Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, ha negato di aver commesso revenge porn nei confronti della ragazza di 22 anni che a giugno 2023 lo ha accusato di violenza sessuale, sostenendo di aver "chiesto il consenso" di realizzare un video e inviarlo all'amico Tommaso Gilardoni. Per l'accusa di stupro la Procura di Milano si avvia verso l'archiviazione, ma per "diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite" La Russa rischia un rinvio a giudizio. Leonardo Apache La Russa, chiesta archiviazione per violenza sessuale. "Ma va processato per revenge porn" La Notte al Club Apophis e l'Interrogatorio Interrogato dall'aggiunta Letizia Mannella e dalla pubblico ministero Rosaria Stagnaro, il 20 dicembre 2023, il terzogenito di Ignazio La Russa, di 22 anni, oltre a ricostruire la nottata tra il 18 e il 19 maggio trascorsa al club Apophis, l'incontro con ragazza che poi l'ha denunciato a fine giugno e i rapporti consenzienti avuti nell'abitazione, ha messo a verbale di aver "filmato" la ragazza e di aver "inviato a Tommaso" il video "per giustificare che se ne fosse andato prima dal locale" e anche di aver "chiesto il consenso" alla giovane.

