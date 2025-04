Leonardo La Russa la sua versione sull’accusa di revenge porn | Ho chiesto a lei di poter mandare il video in chat

Leggi su Open.online

Apache La, sostiene di averil permesso di girare ile di inviarlo all’amico dj Tommaso Gilardoni alla ragazza che lo ha poi accusato di stupro., quella del figlio del presidente del Senato, che, se confermata, lo scagionerebbe anche dall’ultima accusa rimasta in piedi a suo carico: quella di. Ieri, la procura di Milano hadi archiviare il caso per violenza sessuale, rilevando, tramite l’osservazione deidella scena, che nella notte tra il 18 e il 19 maggio 2023 la ragazza ha «partecipato attivamente all’atto», e che per questa ragione a LaJr. non poteva essere noto il suo dissenso. Cosa ha detto LaJr. nell’interrogatorioDurante l’interrogatorio del 20 dicembre scorso, Laha dichiarato di aver filmato la giovane con il suo consenso e, sempre con il permesso della ragazza, di aver inviato ilall’amico Gilardoni per «giustificare» l’uscita anticipata dal locale dove i due ragazzi si trovavano e avevano poi incontrato la ragazza, un’ex compagna di liceo di La