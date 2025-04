Lella Costa Edificio 3 e cineforum | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Lella Costa all’Aula Magna di Sant’Agostino, lo spettacolo “Edificio 3” al Teatro Donizetti per la Stagione di Prosa, cineforum e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di mercoledì 9 aprile.Ecco gli appuntamenti.BergamoSino all’11 aprile al Palazzo della provincia di Bergamo torna la Fiera dei Mestieri. L’iniziativa, giunta alla decima edizione, è un appuntamento ormai consolidato con l’orientamento degli studenti, organizzato dalla provincia di Bergamo insieme a Confartigianato Imprese Bergamo, che dal suo esordio, ha supportato migliaia di giovani nella scelta del proprio futuro professionale.L’evento è rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado, ospiterà come da tradizione gli stand allestiti dagli enti di formazione della provincia che consentiranno ai ragazzi di conoscere le variegate proposte formative offerte dal territorio. Bergamonews.it - Lella Costa, Edificio 3 e cineforum: cosa fare stasera a Bergamo e provincia Leggi su Bergamonews.it L’incontro conall’Aula Magna di Sant’Agostino, lo spettacolo “3” al Teatro Donizetti per la Stagione di Prosa,e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di mercoledì 9 aprile.Ecco gli appuntamenti.Sino all’11 aprile al Palazzo delladitorna la Fiera dei Mestieri. L’iniziativa, giunta alla decima edizione, è un appuntamento ormai consolidato con l’orientamento degli studenti, organizzato dalladiinsieme a Confartigianato Imprese, che dal suo esordio, ha supportato migliaia di giovani nella scelta del proprio futuro professionale.L’evento è rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado, ospiterà come da tradizione gli stand allestiti dagli enti di formazione dellache consentiranno ai ragazzi di conoscere le variegate proposte formative offerte dal territorio.

Lella Costa, Edificio 3 e cineforum: cosa fare stasera a Bergamo e provincia. Stagione 2024 - 2025. Weekend di Sant'Ambrogio e Immacolata 2024 a Milano: cosa fare il 7 e 8 dicembre? Gli eventi da non perdere. Gli eventi di fine anno da non perdere. Gad Lerner, Lella Costa e Riccardo Iacona sono gli ospiti della seconda puntata de “La Confessione”. Teatro Duse, i grandi protagonisti della stagione 2024/2025. Ne parlano su altre fonti

Lella Costa: «Porto in teatro (e in libreria) 100 grandi donne. Murgia è rimasta nel mio cuore. Franca Valeri mi affidò la sua ultima pièce» - Lella Costa, quale libro vorrebbe aver scritto lei? «Tutti quelli che leggo. Non è una civetteria o finta modestia, è che io davvero mi vergogno di essere collocata tra le scrittrici e gli ... (msn.com)

Castelfiorentino, Lella Costa protagonista al Teatro del Popolo con 'Otello. Di precise parole si vive' - Previsto fuori abbonamento nella stagione del Teatro del Popolo di Castelfiorentino, è in programma Giovedì 3 Aprile alle ore 21 'Otello. Di precise ... (gonews.it)

Lella Costa e Vacis aggiornano il loro Otello - Nuovo appuntamento di rilievo questa domenica, alle 21, al Teatro Mentore di Santa Sofia, serata in cui andrà in scena lo spettacolo ‘Otello-Di precise parole si vive’ con Lella Costa e ... (msn.com)