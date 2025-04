Lanazione.it - Legambiente: “La lotta alle isole di calore è cruciale per Firenze”

, 8 aprile 2025 - "Tra i punti qualificanti del piano del verde spiccano l'attenzione alla de-impermeabilizzazione del suolo, ladie l'impegno verso una gestione ecologicamente avanzata dei fiumi e del reticolo idraulico". Lo dichiarano Fausto Ferruzza, presidenteToscana e Marco Duranti, presidente, in riferimento al piano del verde presentato da Palazzo Vecchio., in una nota, evidenzia che uno degli aspetti più innovativi è "il passaggio da un conteggio meramente numerico degli alberi a una visione basata sulla copertura arborea, ovvero sulla superficie delle chiome effettivamente presenti in città. La copertura arborea gioca un ruolonella mitigazione delle temperature estive, e l'obiettivo fissato al 30% rappresenta un traguardo ambizioso ma necessario per".