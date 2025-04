Lega compatta | Siamo con lui Attacco vile non arretrerà

Lega fa quadrato attorno a Fabbri. Il primo è il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini che ha espresso la propria "solidarietà e vicinanza", a nome suo e di tutta la comunità della Lega, per le "vergognose e inqualificabili minacce arrivate tramite lettera e destinate sia al sindaco sia ai suoi familiari". "I sindaci – prosegue il segretario – sono da sempre un patrimonio fondamentale per il funzionamento del nostro Paese: costantemente in prima linea sul territorio, sono una risorsa preziosa da tutelare. Forza Alan, Siamo tutti con te". Dello stesso tenore è il messaggio che arriva anche dal sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon. Nicola Molteni, sottosegretario all’Interno, sui suoi canali social manda un messaggio molto chiaro. "Solidarietà all’amico Alan per le vili e indegne minacce recapitate a lui e alla sua famiglia – si legge nel post – A lui la mia più assoluta stima, vicinanza e amicizia. Ilrestodelcarlino.it - Lega compatta: "Siamo con lui. Attacco vile, non arretrerà" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Lafa quadrato attorno a Fabbri. Il primo è il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini che ha espresso la propria "solidarietà e vicinanza", a nome suo e di tutta la comunità della, per le "vergognose e inqualificabili minacce arrivate tramite lettera e destinate sia al sindaco sia ai suoi familiari". "I sindaci – prosegue il segretario – sono da sempre un patrimonio fondamentale per il funzionamento del nostro Paese: costantemente in prima linea sul territorio, sono una risorsa preziosa da tutelare. Forza Alan,tutti con te". Dello stesso tenore è il messaggio che arriva anche dal sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon. Nicola Molteni, sottosegretario all’Interno, sui suoi canali social manda un messaggio molto chiaro. "Solidarietà all’amico Alan per le vili e indegne minacce recapitate a lui e alla sua famiglia – si legge nel post – A lui la mia più assoluta stima, vicinanza e amicizia.

Lega compatta: no al riarmo Ue e all'esercito europeo. Confermato, governo diviso in politica estera - Ci saranno più di 700 delegati e sono ... Così una nota della Lega. In sostanza il Carroccio, compatto, conferma il no secco al piano di riarmo dell'Europa da 800 miliardi voluto da Ursula ... (affaritaliani.it)

Lega: "Riarmo? Da Ursula mossa sciagurata. Normalizzare le relazioni con Mosca" - "Nessuno può pensare di decidere la politica estera di un governo “contro” uno dei partiti che ne fanno parte. E sono certo che nessuno in questa maggioranza lo pensi. Lo dimostrano i diversi incontri ... (affaritaliani.it)

Lega, Salvini: "A Pontida nasce santa alleanza". Orban: "Processo vergogna, lui eroe" - Con i suoi fan ha buon gioco, compatti sono dalla ... il leader - La presenza della Lega al governo è garanzia che aiutiamo gli italiani che hanno bisogno, siamo al governo per aumentare gli ... (msn.com)