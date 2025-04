L' economia bresciana piange la morte dell' imprenditore Cesare Giovanelli?

Cesare. Bresciatoday.it - L'economia bresciana piange la morte dell'imprenditore Cesare Giovanelli? Leggi su Bresciatoday.it In Val Trompia lo conoscevano e stimavano tutti: sia per l’attività artigianale, diventata nel tempo una solida realtà imprenditoriale, sia per l’instancabile impegno nella promozione del territorio e nel sostegno alle realtà associative. ?È profondo il cordoglio per la scomparsa di

L'economia bresciana piange la scomparsa del manager Gianfranco Farisoglio. Brescia piange Augusto Preti, ex rettore dell'Università Statale. L'imprenditore morto in barca mentre è in vacanza. ? È morto l'imprenditore bresciano Adolfo Simonelli: tutto il paese è in lutto. La pallavolo bresciana piange Giuseppe Zambonardi, il presidente dell’Atlantide. Brescia piange Silvestro Niboli: creò la Fondital. Ne parlano su altre fonti

