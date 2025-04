Anteprima24.it - L’Eco-itinerario dei due golfi: da Caserta alla scoperta del Sentiero della Sperlonga

Tempo di lettura: 3 minuti Farmer Cult ritorna nella Penisola Sorrentina. Dopo il successo riscosso daldelle Sirenuse, “Fattorie Montane”, consorzio di ConcaCampania, in partenariato con aziende agricole del territorio, per sabato 12 aprile ha organizzato un’esperienza immersiva lungo il, un’antica via preromana che si snoda tra panorami mozzafiato e testimonianze storiche. L’hiking condurrà gli escursionistidi Vico Equense, un gioiello incastonato tra il Golfo di Napoli e il Golfo di Salerno, con una biodiversità straordinaria che spazia dal mare cristallino ai maestosi Monti Lattari. L’evento è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria: https://bit.ly/4iWrMKe; progetto sostenuto dal Gal “Terra Protetta” (PSR Campania 2014/2022).