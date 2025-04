L’eccellenza tecnologica italiana alla Middle East Energy di Dubai | missione compiuta per Anie e Ice

Leggi su Ildenaro.it

Si conclude oggi con successo la partecipazioneguidata daConfindustria, in collaborazione con l’Ufficio Ice Agenzia di, la più importante manifestazione fieristica del Medio Oriente dedicata alle tecnologie per l’energia, che si è tenuta presso ilWorld Trade Centre dal 7 al 9 aprile 2025. Il Padiglione Italia, tra i principali padiglioni nazionali, ha valorizzatodell’industria elettrotecnica ed elettronica, consolidando altresì la presenza delle imprese diin un’area strategica per lo sviluppo economico e industriale.Laè un hub fondamentale per creare partnership e nuove opportunità di business in un mercato trainato da ambiziosi progetti infrastrutturali e da una crescente domanda di tecnologie nei settori delle transizioni ecologica e digitale.