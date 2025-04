Le Zirre Napoli® lancia la collezione Felicità 2025 | colori tessuti e modelli inediti

Leggi su Ildenaro.it

Le collezioni che portano la firma Leriflettono sempre uno stato d’animo che è il motore capace di produrre creazioni originali, colorate e portatrici di messaggi di sostenibilità e rispetto nei confronti dell’ambiente e degli animali, in generale del prossimo.è il nome appropriato per questache non solo presenta una palette dinuovi e vivaci ma esprime in concreto i valori fondamentali dell’azienda made in Naples quali l’animalismo, l’ecosostenibilità e il lusso accessibile.Tra le novità di questa entusiasmantec’è il Bandoliere alias la prima Zirra Unisex easy &glamour con tracolla e a chiusura lampo; e la sua versione femminile, la Bandoliera realizzata in cotone organico o in seta, perfetta sempre in qualsiasi occasione, con tripli manici: due a mano, e uno a tracolla.