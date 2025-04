Anteprima24.it - Le Vespe volano alto: domenica contro la Cremonese, si punta al quarto posto

Tempo di lettura: 2 minutiLa vittoria nel derbyla Salernitana, ha migliorato ancora di più l’umore in casa della Juve Stabia. Il gol di Fortini a pochi minuti dall’inizio della ripresa, e la difesa strenuagli attacchi avversari, hanno consegnato tre punti importantissimi per il consolidamento nei playoff.https://www.anteprima24.it/regione/sport/il-derby-campano-e-gialloblu-la-juve-stabia-punge-la-salernitana/Il pareggio scoppiettante fra Catanzaro e Bari, ha fermato i calabresi, e la Juve Stabia ne ha approfittato benissimo, superando questi ultimi e tenendoli a due punti di distanza. Nel mirino c’è la, reduce dalla vittoria esterna a Reggio Emilia, che dista tre punti: all’andata, i grigiorossi sono stati corsari al Menti, vincendo per 2-1.Per questa trasferta, Pagliuca dovrà fare a meno del centrocampista Louati, espulso nel derbyla Salernitana.