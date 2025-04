Amica.it - Le sfilate P/E 2025 insegnano ad abbinare il lilla con il rosa pastello

Leggi su Amica.it

Le tendenze primaverilipropongono come colori ile il. I look delleP/Ene sono la riprova con una serie di outfit delicati e femminili che li vedono protagonisti.Versace propone il glicine in versione floreale, accostato al giallo, su top e vestiti, mentre Marco Rambaldi punta sulcon shorts a vita alta. Secondo Rabanne, ilsi declina su una maglia a righe invece, come suggerisce Ann Demeulemeester, il malva arricchisce una gonna lunga semitrasparente.Nel video di Amica.it, si scoprono i look di Miu Miu e Coperni con protagonista il. GUARDA LE FOTO15 outfit che dimostrano il potenziale (inaspettato) della giaccaAmica ©RIPRODUZIONE RISERVATA LeP/Eadilcon ilAmica.