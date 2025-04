Le scomode cifre dell’Italia delle donne, domani il webinar con Elena Bonetti.

Leggi su Ildenaro.it

Sul tema caldissimo dei trend demografici riprende il ciclo “Le” con Noi Retee Consiglio Nazionale Attuari. Il nuovo appuntamento, in programmagiovedì 10 aprile dalle ore 17,30 alle ore 19,30 in modalità online, è l’incontro con, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali della transizione demografica in atto.Coordinati da Daniela Carlà, promotrice di Noi Rete, e Tiziana Tafaro, presidente del Consiglio nazionale degli Attuari, intervengono: Carla Collicelli, sociologa del welfare e della salute; Paolo Garonna, professore di Politica economica all’Università Luiss Guido Carli Roma; Micaela Gelera, consigliera di amministrazione Inps; Alessandro Rosina, professore di Demografia e Statistica sociale alla Facoltà di Economia dell’Università Cattolica di Milano.