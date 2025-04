Ilfattoquotidiano.it - “Le scarpe? Lo specchio della personalità. Chi indossa i tacchi alti non è molto intelligente”: la psicologa comportamentale Jo Hemmings sfata qualche mito

Strano ma vero. Lesono lodell’anima, o quasi. A sostenere che le calzature riflettono in maniera anche piuttosto esplicita ladi un uomo o di una donna è laJoche ha rivelato quanto sia importante “pulire le proprieprima di un colloquio di lavoro o un primo appuntamento”, come riporta il Daily Star. In un recente studio, commissionato da uno dei rivenditori più popolari in Gran Bretagna, è emerso che “ci vuole meno di un minuto per formulare un giudizio su una persona”. Il 93% delle 2.000 persone intervistate ritiene che la prima impressione sia fondamentale come anche la pulizia dellee l’outfit.“Inconsciamente o consciamente, esprimiamo giudizi affrettati su, ricchezza, abitudini e persino potenziale romantico in base a ciò che una personaai piedi”, ha rivelato Jo