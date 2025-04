Le SBC di FC 25 Iker Muniain Flashback

Iker Muniain uscita in data 9 aprile 2025.

SBC Iker Muniain
Numero sfide: 2
Premio: 1x Giocatore Flashback Iker Muniain Non scambiab.
Costo al momento dell'uscita: 40.000 Crediti circa
Scadenza: 23 aprile 

Spagna
Premio: 1x Small Electrum Players Pack
Spagna: Min 1 gioc.
Min. 1 ogg. giocatore Squadra della settimana (TOTW)
Rosa 83

Forma smagliante
Premio: 1x Small Gold Players Pack
Min. 1 ogg. giocatore Squadra della settimana (TOTW)
Rosa 84

Si completa così la guida dedicata a questa SBC di EAFC 25 Ultimate Team

Ricordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

