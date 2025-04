Le punizioni di Rice sono un premio alla grande partita dell' Arsenal

Rice è riuscito a convincere i propri compagni che tirare una punizione direttamente in porta da quasi 25 metri senza averne mai segnata una in vita sua fosse una buona idea, il Real Madrid aveva già salvato il risultato almeno due volte. La prima al settimo minuto del primo tempo, su uno strano calcio d’angolo battuto da Bukayo Saka da destra. Era stato Saliba, in quel caso, a impedire inavvertitamente che il pallone entrasse in porta, dopo essere stato forse sfiorato da Thomas Partey. La seconda volta, al 44’, ci era voluta invece la prima grande (doppia) parata di Courtois, che aveva deviato con le dita un colpo di testa proprio di Rice, infilatosi di soppiatto tra i due centrali.Quando poi Declan Rice ci aveva preso gusto, e ha piazzato il pallone sotto al sette per la seconda volta, il Real Madrid aveva salvato il risultato altre due volte, in maniera ancora più rocambolesca. Ultimouomo.com - Le punizioni di Rice sono un premio alla grande partita dell'Arsenal Leggi su Ultimouomo.com Quando Declanè riuscito a convincere i propri compagni che tirare una punizione direttamente in porta da quasi 25 metri senza averne mai segnata una in vita sua fosse una buona idea, il Real Madrid aveva già salvato il risultato almeno due volte. La prima al settimo minuto del primo tempo, su uno strano calcio d’angolo battuto da Bukayo Saka da destra. Era stato Saliba, in quel caso, a impedire inavvertitamente che il pallone entrasse in porta, dopo essere stato forse sfiorato da Thomas Partey. La seconda volta, al 44’, ci era voluta invece la prima(doppia) parata di Courtois, che aveva deviato con le dita un colpo di testa proprio di, infilatosi di soppiatto tra i due centrali.Quando poi Declanci aveva preso gusto, e ha piazzato il pallone sotto al sette per la seconda volta, il Real Madrid aveva salvato il risultato altre due volte, in maniera ancora più rocambolesca.

“Come Beckham o Roberto Carlos”: le due meravigliose punizioni di Declan Rice fanno il giro del…. Rice incanta con due punizioni, poi la battuta: “All’inizio volevo crossare”. Coppa Italia 2024/25: montepremi e quanto vale la finale. La Supercoppa è anche questione di milioni: Inter e Milan se ne giocano ben 11. Declan Rice, il professore del centrocampo: due punizioni da "galactico" e una lezione al Real Madrid. Rice incanta con due punizioni, poi la battuta: “All’inizio volevo crossare”. Ne parlano su altre fonti

Sneijder: "Le punizioni di Rice non sono nulla di che, errori evidenti della barriera e di Courtois" - A Ziggo Sport l`ex centrocampista di Real Madrid e Inter ha commentato le due punizioni vincenti di Declan Rice contro il Real Madrid: `Per me non sono nulla di. (calciomercato.com)

Le meraviglie di Rice, l’uomo che non segnava mai su punizione: “Neanche Superman le avrebbe prese” - Il centrocampista dell’Arsenal ha segnato una doppietta al Real Madrid, primi due gol su calcio piazzato in oltre 400 partite: “E pensare che Odegaard mi ... (repubblica.it)

Rice incanta con due punizioni, poi la battuta: “All’inizio volevo crossare” - Serata da favola, quella di Declan Rice ieri sera. L'inglese ha trascinato l'Arsenal e l'ha portata ad un passo dalle semifinali di Champions ... (derbyderbyderby.it)