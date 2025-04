Le poste di Latera chiuse fino a fine maggio | i due uffici più vicini

chiuse le poste di Latera. Apriranno a maggio dopo i lavori, durante i quali l'ufficio di via Luigi Cadorna sarà realizzato secondo la tipologia del progetto "Polis" di poste italiane. Si tratta dell'iniziativa aziendale dedicata ai comuni con meno di 15mila abitanti per rendere semplice e veloce.

