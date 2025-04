Metropolitanmagazine.it - Le inspo borse di The White Lotus che puoi portare nelle tue vacanze per l’estate 2025

E se vi dicessimo che sono tutti pazzi delledi The? Con la terza stagione di Thetornano anche gli outfit da sogno e quella particolare estetica del privilegio che la serie ha saputo rendere un marchio di fabbrica. Questa volta ci troviamo tra spiagge tropicali e resort esclusivi in Thailandia, dove le trame si infittiscono quanto i look si fanno sempre più ricercati. Ogni personaggio porta con sé non solo valigie cariche di tensioni, ma anche accessori scelti con cura maniacale. E se c’è un elemento che più di altri definisce lo stile in questa stagione, sono le.Leprotagoniste di “The3”: il nuovo linguaggio del lusso inIn The3 non è un semplice esercizio di stile. Leraccontano molto dei personaggi che le indossano.