Le imprese | no ai contro dazi E il 17 la Meloni vola da Trump

Trump fosse il bullo che viene descritto da commentatori e politici, avremmo tre modi per reagire. Il primo è replicare a brutto muso, sapendo di avere la forza per impartire una lezione al gradasso della Casa Bianca. Il secondo è chinare la testa davanti al prepotente, accettando di essere umiliati. Il terzo modo è ribellarsi anche se si è in evidenti condizioni di inferiorità fisica, mettendo nel conto il rischio di prenderle di santa ragione. La prima ipotesi la scarterei, perché in uno scontro tra Stati Uniti e Europa non penso che quest’ultima sia in grado di vincere. La seconda e la terza neppure le considero, perché in tutti e due i casi la Ue perderebbe la faccia: sottomettendosi rinuncerebbe alla propria dignità, mentre reagendo ai dazi con altri dazi finirebbe solo per farsi molto male. Panorama.it - Le imprese: «no ai contro dazi». E il 17 la Meloni vola da Trump Leggi su Panorama.it Se davvero Donaldfosse il bullo che viene descritto da commentatori e politici, avremmo tre modi per reagire. Il primo è replicare a brutto muso, sapendo di avere la forza per impartire una lezione al gradasso della Casa Bianca. Il secondo è chinare la testa davanti al prepotente, accettando di essere umiliati. Il terzo modo è ribellarsi anche se si è in evidenti condizioni di inferiorità fisica, mettendo nel conto il rischio di prenderle di santa ragione. La prima ipotesi la scarterei, perché in uno stra Stati Uniti e Europa non penso che quest’ultima sia in grado di vincere. La seconda e la terza neppure le considero, perché in tutti e due i casi la Ue perderebbe la faccia: sottomettendosi rinuncerebbe alla propria dignità, mentre reagendo aicon altrifinirebbe solo per farsi molto male.

Le imprese: «no ai contro dazi». E il 17 la Meloni vola da Trump. Le imprese: «no ai contro dazi». E il 17 la Meloni vola da Trump. Sgravi e fondi alle imprese. "Non vogliamo contro-dazi". Dazi, è escalation: ritorsione della Cina, da domani dal 34% all'84% su prodotti Usa - Controdazi da 20,9 miliardi di euro, prima tranche da 3,9. Prime tariffe dal 15 aprile. Dazi, la task force di Meloni: sostegno alle imprese, no ai “dazi” interni Ue. «Stop Green Deal». 9 Aprile: dramma dazi, Borse in rosso, Ue divisa. Ne parlano su altre fonti

Le imprese: «no ai contro dazi». E il 17 la Meloni vola da Trump - Misure ritorsive sarebbero un boomerang e ci darebbero in pasto a Pechino. Prendiamo esempio dall’India, che al muro contro muro preferisce il negoziato. Del resto, anche i nostri top manager invitano ... (panorama.it)

Il "virologo" Giorgetti: "No ai contro dazi, sangue freddo e niente panico. Le imprese resisteranno. E' come il Covid" - Da Cernobbio, il ministro dell'Economia avvisa: "Non si tratta da soli" ma niente "panico", no ai contro dazi e garantisce che l'Italia ce la farà come con la pandemia. Salvini plaude. (ilfoglio.it)

Sgravi e fondi alle imprese. "Non vogliamo contro-dazi" - Il governo incontra datori e categorie: messi sul tavolo aiuti da Pnrr e sconti fiscali. La stima: Pil giù per 2 miliardi, 30mila posti a rischio ... (msn.com)