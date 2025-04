Le immagini di Re Carlo e della regina Camilla alla Camera

ROMA (ITALPRESS) – Le immagini della visita di Re Carlo e della regina Camilla alla Camera dei deputati. Ad accoglierli i presidenti di Camera e Senato, Fontana e La Russa.

Le immagini di Re Carlo e della regina Camilla alla Camera. Gaffe per la Regina Camilla al Quirinale: il video di Re Carlo che la richiama all’ordine. Re Carlo e Camilla in Italia: le ultime notizie in diretta | Carlo parla in italiano alle Camere: «Spero di non rovinare la lingua di Dante». Omaggio agli eroi della Resistenza e a Falcone. Il discorso di re Carlo al Parlamento: “Italia e Londra insieme per Kiev”. E cita Falcone. Carlo e Camilla in visita di Stato a Roma. Reali anche al Colosseo. Le immagini di Re Carlo e della regina Camilla alla Camera. Ne parlano su altre fonti

