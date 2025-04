Le immagini di cibo create con l’intelligenza artificiale mettono a disagio le persone dice uno studio

Le foto di piatti generate con il supporto dell'AI fanno sentire a disagio chi le osserva, sollevando così interrogativi sulla capacità della tecnologia di sostituire la tradizionale fotografia

