Le guerre del mondo

Nel 1938, a New York, qualcuno pensò di fare uno scherzo, che peraltro riuscì perfettamente, alla popolazione della città e a quanti fossero sintonizzati sul’emittente radiofonica che lo diffuse in diretta. Quel qualcuno era Orson Welles, uomo di cultura che già allora godeva di buona fama come attore, regista, scrittore e altro. Lo scherzo consistette nella radiocronaca in diretta di una consistente invasione di alieni, unicamente frutto della sua fantasia. Quella radiocronaca risultò molto realistica, perciò fù subito presa sul serio da chi si fosse trovato all’ascolto. Da qualche giorno la notizia, questa volta vera, dell’attentato alla pace a 360° compiuto da Trump & C. introducendo dazi in percentuali mostruose sulla quasi totalità di quanto entra negli States, ha dato una scossa all’umanità intera.