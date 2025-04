Le Giustiziere e il tribunale dei social | non si difendono così gli animali

animali ha costretto il sindaco Mastella a convocare una conferenza d’urgenza per fare il punto della situazione e chiarire alcune situazioni inerenti alla storia che ha portato Benevento alla ribalta nelle ultime settimane.“Ho difeso la città di Benevento – ha commentato il primo cittadino – e i beneventani e devo dire che, di contro, ho ricevuto solo minacce e fango senza che nessuno prendesse una posizione. Nè i beneventani, fatta qualche eccezione, nè le associazioni nè la minoranza con un’eccezione”.E questo è assolutamente vero, non c’è stata alcuna voce discordante, tutti avevo trovato un colpevole e hanno definito una pena. Insomma, il ‘tribunale dei social’ ha agito in maniera più sollecita rispetto a quello convenzionale. Anteprima24.it - Le Giustiziere e il tribunale dei social: non si difendono così gli animali Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 3 minutiIl servizio de ‘Le Iene’ dedicato alle ‘presunte’ violenze sugliha costretto il sindaco Mastella a convocare una conferenza d’urgenza per fare il punto della situazione e chiarire alcune situazioni inerenti alla storia che ha portato Benevento alla ribalta nelle ultime settimane.“Ho difeso la città di Benevento – ha commentato il primo cittadino – e i beneventani e devo dire che, di contro, ho ricevuto solo minacce e fango senza che nessuno prendesse una posizione. Nè i beneventani, fatta qualche eccezione, nè le associazioni nè la minoranza con un’eccezione”.E questo è assolutamente vero, non c’è stata alcuna voce discordante, tutti avevo trovato un colpevole e hanno definito una pena. Insomma, il ‘dei’ ha agito in maniera più sollecita rispetto a quello convenzionale.

Genitori, multa di 15mila euro per chi non controlla i social dei figli: la sentenza di Brescia e i precedenti - Un'importante sentenza del Tribunale di Brescia ha stabilito che i genitori che non controllano i social media dei propri figli possono essere multati fino a 15.000 euro. La decisione ... (msn.com)

Wanda Nara, il tribunale le chiude i profili social e lei si vendica sbarcando su OnlyFans: «Approfittatene, sarò più attiva che mai» - Wanda Nara non smette mai di sorprendere. L'influencer, alle prese con la battaglia legale dopo la separazione da Mauro Icardi, si è vista chiudere i social dal tribunale per aver mancato di ... (leggo.it)

Wanda Nara dovrà chiudere i profili social per ordine del tribunale: “Ci vediamo su OnlyFans” - I profili social di Wanda Nara potrebbero rimanere ... influencer argentina avrebbe violato un precedente ordine del tribunale non permettendo alle figlie di incontrare il padre in un appuntamento ... (fanpage.it)