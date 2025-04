Iodonna.it - «Le donne con mutazioni dei geni BRCA hanno un elevato rischio di sviluppare carcinomi della mammella e dell’ovaio nel corso della loro vita, ma rischio non significa malattia», spiega la dottoressa Patrizia Pasanisi

«Non voglio sentirmi in colpa per non aver tolto subito le ovaie». Bianca Balti non ci sta. E a chi punta il dito quando si tocca questo argomento dice: «Non è una decisione facile». In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, la motorna a parlarecontro la quale sta combattendo: un cancro ovarico al terzo stadio. Nel 2022 alla top model è stata diagnosticata la mutazione genetica1, che aumenta ilditumori al seno e/o alle ovaie. Nel 2023 si è sottoposta a mastectomia preventiva. Aveva pensato anche a rimuovere le ovaie. Ma ha rimandato l’intervento perché – come aveva giàto – desiderava un altro figlio. Una scelta per la quale ha ricevuto diverse critiche. Sulle quali ora vuole fare chiarezza e, pur facendosi portavoce dell’importanzaprevenzione, ina non sottovalutare le paure di una donna.