Formiche.net - Le dogane? Non solo controllo, ma facilitatori di scambi internazionali. Parla Alesse

Dal Decreto Dignità alle innovazioni portate dall’intelligenza artificiale, come sta cambiando il settore delle. NeRoberto, direttore dell’Agenzia dellee dei monopoli.Decreto “Dignità” e pubblicità del gioco pubblico. Lei hato di un ripensamento, definendo il divieto una scelta figlia del “medioevo politico e culturale”. Qual è oggi la sua posizione e come si può combattere efficacemente la ludopatia?Il divieto di pubblicità introdotto dal decreto “Dignità” è stato il risultato di un’impostazione ideologica e non concreta. Misure emergenziali come questa, anziché risolvere il problema, hanno spesso l’effetto opposto, spingendo i giocatori verso circuiti illegali.re di “medioevo politico e culturale” significa sottolineare come quel provvedimento sia stato il frutto di un approccio emotivo e paternalistico, che ha ignorato il vero tema: educare al gioco responsabile e prevenire gli abusi.