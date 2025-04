Laspunta.it - Le danze ungheresi a Palazzo Chigi di Ariccia

Domenica 13 aprile, alle ore 19:00, secondo concerto della Stagione 2025 aldiper “I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati”.Nella Sala Maestra sarà la volta del Duo pianistico a quattro mani formato da Marco Schiavo e Sergio Marchegiani che eseguiranno un programma dedicato alla Danza e all’Opera.Il Duo Schiavo/Marchegiani è molto apprezzato dal pubblico e dalla critica internazionale per lo stile personalissimo, la naturalezza del discorso musicale, la bellezza del suono, l’intensità e la travolgente energia delle loro interpretazioni.Si potranno ascoltare alcune (otto per la precisione) delle più belledi Brahms e treSlave di Dvorak insieme a tre celebri Ouvertures rossiniane da “L’Italiana in Algeri”, “Il barbiere di Siviglia” e “La gazza ladra”.