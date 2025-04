Le coppie di Matrimonio a Prima Vista 14

Matrimonio a Prima Vista, in onda su Real Time, in Prima serata, da mercoledì 16 aprile 2025. A guidarli ancora una volta i tre esperti del reality show: il sociologo Mario Abis, la psicoterapeuta Nada Loffredi e il life-coach Andrea Favaretto. Sboccerà l'amore tra le tre coppie, che come da regolamento si conosceranno al buio e direttamente sull'altare nel giorno delle loro nozze?Per i più curiosi, a cadenza settimanale, gli episodi sono disponibili, in streaming, su Discovery+ a partire già da oggi, mercoledì 9 aprile.Ecco chi sono i protagonisti di Matrimonio a Prima Vista 14.Nicola e SaraNicola Todde© US Warner Bros. Discovery32 anni, San Polo D'Enza (RE), operaio. Dopo anni in affitto, ha deciso di comprare casa, dove vive con le sue due gatte.

