Le borse in suede sono le it-bag della stagione

borse in suede non possono non occupare un posto d'onore tra le it-bag della stagione. Tanto amate anche dalle celeb, ecco i modelli di tendenza delle sfilate P/E 2025.Tra i modelli avvistati in passerella ci sono le shopper blu di Emporio Armani, le maxi hobo bag rosa pastello di Ferragamo e le borse con frange di Valentino. A seguire, ci sono le mini hobo matellassé di Miu Miu e le pochette di Fendi da portare al polso.Nel video di Amica.it, si scoprono anche le proposte di Isabel Marant, Victoria Beckham e Stella McCartney.

