Le anticipazioni della serie tv Il turco con Can Yaman

serie turche o semplicemente non riesci a resistere al fascino di Can Yaman, preparati: “Il turco” è la nuova produzione che promette di far parlare di sé. La serie, attesissima da mesi, segna un importante passo nella carriera dell’attore, che torna sul piccolo schermo con un progetto ambizioso, internazionale e dal sapore cinematografico. La serie in onda su canale 5 l’8 e 15 aprile con 3 episodi a serata. Trama“Il turco” è ispirata a una storia vera e si basa sull’omonimo romanzo di Gianluca Lioni, pubblicato da Mondadori. Al centro della trama c’è la figura leggendaria di Balaban Aga, un ufficiale dell’Impero Ottomano interpretato da Can Yaman. Dopo l’assedio di Vienna del 1683, Balaban si rifugia in un piccolo villaggio del Nord Italia, dove la sua presenza sconvolgerà gli equilibri locali tra resistenza contadina, oppressione feudale e desiderio di libertà. Leggi su Serietvinpillole.it Se sei un* fan delleturche o semplicemente non riesci a resistere al fascino di Can, preparati: “Il” è la nuova produzione che promette di far parlare di sé. La, attesissima da mesi, segna un importante passo nella carriera dell’attore, che torna sul piccolo schermo con un progetto ambizioso, internazionale e dal sapore cinematografico. Lain onda su canale 5 l’8 e 15 aprile con 3 episodi a serata. Trama“Il” è ispirata a una storia vera e si basa sull’omonimo romanzo di Gianluca Lioni, pubblicato da Mondadori. Al centrotrama c’è la figura leggendaria di Balaban Aga, un ufficiale dell’Impero Ottomano interpretato da Can. Dopo l’assedio di Vienna del 1683, Balaban si rifugia in un piccolo villaggio del Nord Italia, dove la sua presenza sconvolgerà gli equilibri locali tra resistenza contadina, oppressione feudale e desiderio di libertà.

