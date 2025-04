Le 75 coltellate a Giulia | Niente crudeltà da Turetta Proteste contro i giudici

Turetta non fu crudele con Giulia Cecchettin quando le sferrò 75 coltellate, ma solo "inesperto e inabile" all’omicidio e quindi il suo efferato, insensato, feroce modo di colpire non voleva "infierire crudelmente e fare scempio della vittima" ma era la conseguenza del non essere competente ed esperto "a infliggere colpi più efficaci, idonei a provocare la morte della ragazza in modo più rapido e pulito". Così la Corte d’Assise di Venezia ha motivato l’assenza dell’aggravante della crudeltà – e pure dello stalking - nella condanna all’ergastolo pronunciata il 3 dicembre 2024 nei confronti dello studente di Torreglia (Padova). Parole che hanno fatto scalpore e sulle quali i legali della famiglia Cecchettin attaccano duramente. "Ci batteremo fino in fondo – dice l’avvocato Stefano Tigani –. Quotidiano.net - Le 75 coltellate a Giulia: "Niente crudeltà da Turetta". Proteste contro i giudici Leggi su Quotidiano.net Filipponon fu crudele conCecchettin quando le sferrò 75, ma solo "inesperto e inabile" all’omicidio e quindi il suo efferato, insensato, feroce modo di colpire non voleva "infierire crudelmente e fare scempio della vittima" ma era la conseguenza del non essere competente ed esperto "a infliggere colpi più efficaci, idonei a provocare la morte della ragazza in modo più rapido e pulito". Così la Corte d’Assise di Venezia ha motivato l’assenza dell’aggravante della– e pure dello stalking - nella condanna all’ergastolo pronunciata il 3 dicembre 2024 nei confronti dello studente di Torreglia (Padova). Parole che hanno fatto scalpore e sulle quali i legali della famiglia Cecchettin attaccano duramente. "Ci batteremo fino in fondo – dice l’avvocato Stefano Tigani –.

