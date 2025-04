Ilnapolista.it - Lazio, Baroni: «Siamo concentrati, non pensiamo al derby. Futuro? Le pressioni fanno parte del nostro lavoro»

Laaffronterà domani norvegesi del Bodo-Glimt nella sfida valida per l’andata dei quarti di finale dell’Europa League. In vista della partita, Marcoè intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione in casa biancoceleste. Vi proponiamo di seguito un estratto delle sue considerazioni., la conferenza diChe sensazione le dà al primo anno aver eguagliato il record europeo dellanella gestione Lotito? Si aspettava un ambiente così teso in una stagione così positiva?«Sono troppo concentrato sul presente per allargare i miei pensieri. Ledel, più si fa qualcosa di importante e più aumentano le tensioni.su domani, affronteremo una squadra complicata che gioca insieme da tanto tempo e ha qualità tecniche.