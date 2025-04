Leccotoday.it - L'azienda lecchese che farà viaggiare la Turchia ad alta velocità

Alstom, leader globale nella mobilità intelligente e sostenibile, ha firmato un accordo con Resa Yapi Elektromekanik A.S. per la fornitura del Sistema di catenaria rigida aerea (Rocs) per una sezione della nuova linea ferroviaria addellache collegherà Halkali e Kapikule.