L' azienda forlivese da 5 milioni di euro fuorilegge | il decreto Sicurezza che affonda il colosso della cannabis light

milioni di euro solo in Romagna che rischiano di andare perduti. La filiera romagnola della canapa è tra le realtà più colpite dagli effetti del decreto legge Sicurezza, approvato a sorpresa venerdì scorso dal governo. Forlitoday.it - L'azienda forlivese da 5 milioni di euro fuorilegge: il decreto Sicurezza che affonda il colosso della cannabis light Leggi su Forlitoday.it Più di 100 aziende, 1500 posti di lavoro e un giro d’affari superiore ai 5disolo in Romagna che rischiano di andare perduti. La filiera romagnolacanapa è tra le realtà più colpite dagli effetti dellegge, approvato a sorpresa venerdì scorso dal governo.

L'azienda forlivese da 5 milioni di euro fuorilegge: il decreto Sicurezza che affonda il colosso della cannabis light. Vem progetta il futuro: "Vicini ai 100 milioni di fatturato. E nel 2025 ampliamo la sede". La storica azienda di elettroforniture si rafforza acquisendo una società lombarda: "Nuove potenzialità". Unieuro, riparte l’Opa: ora i francesi puntano al 90% per uscire in fretta dalla Borsa. Terza generazione e nuovi orizzonti per il brindisi dei 50 anni di Resina Forlivese. Lavoro nero, controlli nelle aziende dell'imbottito e negozi: scovati 5 lavoratori irregolari. Ne parlano su altre fonti

