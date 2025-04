Iltempo.it - L'avviso di Sottocorona sulle temperature e l'aria fredda: “Stentano a riprendersi”

Che tempo bisogna aspettarsi nei prossimi giorni? A rispondere a questa domanda è Paolo, esperto meteo di La7, che si collega come di consueto prima di Omnibus per fare un quadro della situazione meteo: “La zona della Costa Azzurra mostra una nuvolosità che si è spostata velocemente da nord-ovest verso sud-est in circa cinque ore, indicando un cambiamento nel flusso freddo da est e nei venti da nord-ovest”. Ed ecco nello specifico le previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per la giornata di oggi, mercoledì 9 aprile, prevedeva qualche pioggia sul Tirreno settentrionale, ma in realtà la nuvolosità sembra muoversi verso sud, quindi potrebbe schivare o scansare almeno le coste toscane, questo lo vedremo, però è evidente che questa zona è quella dove è più probabile che ci sia qualche precipitazione significativa,altre zone troviamo il grigio di qualche nuvola, il verde chiaro di eventuali pioviggini, insomma ben poco.