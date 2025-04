Lanazione.it - "Lavoriamo a una svolta definitiva". Fantozzi (Fd’I) rilancia dopo il Tar

LUCCA"Dobbiamo tutti lavorare per trasformare la sentenza del Tar sulla Geal in unastorica eper l’acqua lucchese": lo sostiene in una nota il capogruppo in Regione di Fratelli d’Italia Vittorio, che nella serie di interventi che hanno fatto seguito alla sentenza del Tar Toscana sulla Geal e quindi sulla gestione dell’acqua lucchese, vede prese di posizione molto discutibili e fuorvianti. "Si vuole negare che all’interno del Pd – scrive – ci sia una spaccatura assoluta, profonda, che nasce dalla scarsissima considerazione che il vertice toscano e quindi fiorentino nutre per Lucca e le sue legittime aspirazioni. Un atteggiamento che non nasce oggi, ma che oggi trova una sua plastica rappresentazione sul tema dell’acqua, che il Pd toscano vorrebbe inglobare in una multiutility che farebbe diventare l’acqua lucchese di tutti, senza alcun vantaggio per il territorio che ne è ricco.