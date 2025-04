Lavori su lavori sul Ponte Corleone proroga per la posa dei cavi | cantieri di giorno sino a fine maggio

lavori su lavori sul Ponte Corleone in vista dell'intervento che prevede la realizzazione di otto corsie. Dopo che qualche giorno fa è stato modificato il cronoprogramma per la realizzazione dell'impianto di smaltimento delle acque piovane, una nuova ordinanza emessa ieri dall'ufficio Traffico. Palermotoday.it - Lavori su lavori sul Ponte Corleone, proroga per la posa dei cavi: cantieri di giorno sino a fine maggio Leggi su Palermotoday.it susulin vista dell'intervento che prevede la realizzazione di otto corsie. Dopo che qualchefa è stato modificato il cronoprogramma per la realizzazione dell'impianto di smaltimento delle acque piovane, una nuova ordinanza emessa ieri dall'ufficio Traffico.

