Lavori per la linea T2 nel weekend chiude un tratto della Villa d’Almè-Dalmine tra Almè e Paladina

Almè. Un tratto di Villa d'Almè-Dalmine chiude per il fine settimana di sabato 12 e domenica 13 aprile. Gli interventi necessari alla definizione del tracciato tra i comuni di Almè e di Paladina, rendono infatti necessaria la chiusura al traffico di un tratto di statale 470dir della Valle Brembana per consentire la realizzazione del sottopasso ciclabile di via Volta ad Almè.Per questo motivo è prevista una chiusura della strada in entrambi i sensi di marcia a partire dalle 12 del 12 aprile e fino alle 22 del 13 aprile, durante la quale gli utenti provenienti da Villa d'Almè e diretti a Dalmine dovranno uscire dalla strada statale passando per via A. Volta in direzione sud e rientrare sulla strada statale utilizzando via T. Edison (linea rosa).Al contrario, gli utenti provenienti dal Dalmine e diretti a Villa d'Almè dovranno uscire all'altezza di via T.

