Lavori in corso alla rotonda di San Ciro | gli operai al lavoro per chiudere la voragine

Lavori per la messa in sicurezza della rotonda di San Ciro, dove si era aperta una pericolosa voragine che aveva fatto scattare l’allarme tra residenti e automobilisti. Gli operai sono al. Avellinotoday.it - Lavori in corso alla rotonda di San Ciro: gli operai al lavoro per chiudere la voragine Leggi su Avellinotoday.it Ad Avellino finalmente si muove qualcosa. Dopo settimane di polemiche e segnalazioni, sono cominciati iper la messa in sicurezza delladi San, dove si era aperta una pericolosache aveva fatto scattare l’rme tra residenti e automobilisti. Glisono al.

Lavori in corso alla rotonda di San Ciro: gli operai al lavoro per chiudere la voragine. Lavori in corso in città: i principali cantieri stradali in programma da lunedì 9 dicembre. Lavori rotonda Carignano, il cronoprogramma: "Termineranno entro luglio 2026". Ponte San Pietro, nuova rotonda all’incrocio ‘Zecchetti’: “Pronta per l’estate 2025”. Carpi, Rotatoria, ultimi lavori. «È strategica per le scuole». Lavori in corso, la strada provinciale chiude per tre mesi: le deviazioni e le alternative per auto e mezzi pe. Ne parlano su altre fonti

Rapallo, si lavora per riaprire Via Rosselli entro Pasqua - A Rapallo si lavora per terminare entro il weekend pasquale i lavori di asfaltatura in corso in alcune strade e riaprire Via Rosselli. Per quanto riguardano gli ... (radioaldebaran.it)

Settimo San Pietro, via ai lavori per la rotonda sulla circonvallazione - I lavori per la realizzazione della rotonda sulla circonvallazione all’altezza dell ’abitato di Settimo San Pietro vengono preceduti dalla messa in sicurezza delle condotte dell’acqua proprio ... (unionesarda.it)

Gatteo, lavori alla rotonda del casello A14 - Quindici giorni fa a Gatteo sono stati effettuati dei ripristini "mirati" con asfaltature a caldo sulla Sp33 sulla rotonda adiacente ... Permangono i cartelli di lavori in corso sulla strada ... (ilrestodelcarlino.it)