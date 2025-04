Lavori di ripavimentazione stradale | viabilità modificata in via Martiri della Liberazione

viabilità per il cantiere che interesserà via Martiri della Liberazione per Lavori di ripavimentazione stradale.Dal giorno 11/04/2025 al giorno 24/04/2025, dalle ore 00:00 alle ore 24:00:Via Martiri Liberazione-1° tratto, dal civ. 152 a.

