Lavori Aqp ad Altamura il 14 aprile sospensione del servizio idrico

Altamura il prossimo 14 aprile. Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato nella cittadina in provincia di Bari. I Lavori riguardano l’installazione di nuove opere idriche.Per consentire l’esecuzione dei Lavori, sarà. Baritoday.it - Lavori Aqp ad Altamura, il 14 aprile sospensione del servizio idrico Leggi su Baritoday.it Rubinetti chiusi adil prossimo 14. Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento delnell’abitato nella cittadina in provincia di Bari. Iriguardano l’installazione di nuove opere idriche.Per consentire l’esecuzione dei, sarà.

