Lavori allo Zaccheria M5S contro l' affidamento diretto allo Studio Cavaliere | Politicamente inopportuno

affidamento diretto dei servizi di ingegneria allo Studio Cavaliere e Associati per i Lavori di ristrutturazione e ammodernamento dello stadio Zaccheria. Direzione Lavori. È una delle forze del campo largo progressista, il MoVimento 5 Stelle Foggia, a esprimere "forti perplessità" in merito all'affidamento diretto dei servizi di ingegneria allo Studio Cavaliere e Associati per i lavori di ristrutturazione e ammodernamento dello stadio Zaccheria.

