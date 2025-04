Lavori alla rete idrica a Orta Nova | possibili disagi venerdì 14 aprile

Orta Nova. I Lavori riguardano l’installazione di nuove opere acquedottistiche. Per consentire l’esecuzione dei Lavori, sarà necessario ridurre temporaneamente la normale pressione idrica il giorno 14. Foggiatoday.it - Lavori alla rete idrica a Orta Nova: possibili disagi venerdì 14 aprile Leggi su Foggiatoday.it Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di. Iriguardano l’instzione di nuove opere acquedottistiche. Per consentire l’esecuzione dei, sarà necessario ridurre temporaneamente la normale pressioneil giorno 14.

