Pisatoday.it - Lavori al Palazzo della Canonica: le recinzioni del cantiere diventano un murale artistico

Leggi su Pisatoday.it

Si intitola 'Una Piazza per Tutte e Tutti. Lo spazio pubblico come luogo di inclusione' l’iniziativa che la Scuola Normale e il Liceo'Franco Russoli' hanno messo in atto per la progettazione e realizzazione di unsulleposte davanti alin piazza.