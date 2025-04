Modenatoday.it - Lavoratori trasferiti senza preavviso, Prismi condannata per condotta antisindacale

Leggi su Modenatoday.it

, azienda produttrice di software, aveva comunicato il 31 luglio scorso a oltre 30 dipendenti di Modena la chiusura della sede locale, in via Dalton, e il conseguente trasferimento di tutti i dipendenti a Vimodrone, nel milanese, come alternativa ai licenziamenti,informare i.