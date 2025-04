L’autostrada è chiusa per un incidente e la partita inizia con 2 ore di ritardo | la multa è salatissima

multa davvero pesante, soprattutto se si tiene conto della categoria di volley femminile a cui si riferisce. Non capita tutti i giorni di vedere associata alla Serie B2 (la quarta serie nazionale per intenderci) una sanzione pecuniaria superiore ai mille euro, ma per il giudice sportivo della. Europa.today.it - L’autostrada è chiusa per un incidente e la partita inizia con 2 ore di ritardo: la multa è salatissima Leggi su Europa.today.it Unadavvero pesante, soprattutto se si tiene conto della categoria di volley femminile a cui si riferisce. Non capita tutti i giorni di vedere associata alla Serie B2 (la quarta serie nazionale per intenderci) una sanzione pecuniaria superiore ai mille euro, ma per il giudice sportivo della.

