Ilgiorno.it - L’automotive incontra il design al Fuorisalone di Milano: un evento tra creatività ed eccellenze

, 9 aprile 2025 – Autotorino, BYD e Fioroni. Quandoilnel centro died eccellenza, infatti, si sonote martedì sera nello Store Autotorino BYD di piazza Duomo, ammirati da oltre 300 ospiti in una serata, per un’installazione che proseguirà per tutta la settimana del Salone del Mobile di. Il Pioneer Store Autotorino BYD in piazza Duomo,, si è trasformato in uno showroom unico ed esclusivo con un’esposizione dei pezzi più iconici della collezione Fioroni, storica azienda valtellinese, che si unisce in un viaggio sensoriale all’innovazione tecnologica di BYD Sealion7. Mondo fisico e digitale, uomo e ambiente, spazi e persone, brand e partner d’eccellenza si uniscono così in un’esperienza unica che riflette il tema del2025 “Mondi Connessi”.