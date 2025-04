Inter-news.it - Lautaro Martinez oltre al gol: in Bayern Monaco-Inter un’attenzione ‘nuova’

apre le danze in(1-2), andati dei quarti di finale di Champions League. Il capitano firma il vantaggio, allungando in vetta alla classifica dei marcatori nerazzurri nella massima competizione europea. Tuttavia c’è un altro aspetto della sua prestazione che merita di essere evidenziato.PROVA DA CAPITANO –porta indelebilmente la firma di. Sia per il meraviglioso gol di trivela che porta in vantaggio i nerazzurri. Sia perché è un suo triangolo con Nicolò Barella ad aprire il campo e portare al raddoppio vincente di Davide Frattesi. Due azioni che non possono mancare dagli highlights della partita dell’Allianz Arena di. Ma che non bastano a raccontare e ad evidenziare l’ottima prestazione del capitano nerazzurro.