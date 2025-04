Sport.quotidiano.net - Lautaro Martinez e Sommer brillano: le pagelle della vittoria a Monaco

7,5. In trincea, sfodera parate in serie per tutta la gara. PAVARD 5,5. Parte bene, ma il palo di Kane arriva su un suo imperdonabile errore di sufficienza. ACERBI 6,5. Vita durissima in avvio contro Kane, che lo manda spesso fuori giri. Prende le misure e risale la corrente. BASTONI 6,5. Le prende e le dà: Olise lo impegna, lui restituisce creando gioco e occasioni dalle retrovie, anche se perde lucidità strada facendo e nel finale è stremato. DARMIAN 6,5. La scelta e la misura del tocco sono quasi sempre quelle giuste. BARELLA 7. Sempre presente ovunque ci sia da chiudere un varco o da pulire un possesso. Mette lo zampino sul 2-1. CALHANOGLU 6,5. Guerreiro lo marca a uomo, lui trova il modo per andare al tiro e per produrre il suo gioco dal basso. MKHITARYAN 6,5. Un trattato delle due fasi, almeno finché il fiato dura.